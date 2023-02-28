Arman Nersesyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arman Nersesyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arman Nersesyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arman Nersesyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arman Nersesyan 19 Ekim 2001 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արման Ներսեսյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arman Nersesyan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arman Nersesyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erivan futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erivan takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Arman Nersesyan'nin BKMA Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arman Nersesyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arman Nersesyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arman Nersesyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arman Nersesyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Ararat-Arm. U18

1 Ocak 2019 yılında Ararat-Arm. II

1 Ağustos 2019 yılında BKMA Erivan

Arman Nersesyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arman Nersesyan şuan BKMA Erivan takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Arman Nersesyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 23 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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