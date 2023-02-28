Armando Alfageme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando Alfageme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armando Alfageme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armando Alfageme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armando Alfageme 3 Kasım 1990 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Armando André Alfageme Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armando Alfageme Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGREF yapmaktadır. Armando Alfageme, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Armando Alfageme'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Armando Alfageme Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/armando_alfageme/

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http://www.facebook.com/armandoalfagemeoficial

Armando Alfageme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armando Alfageme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Armando Alfageme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armando Alfageme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Universitario

1 Ocak 2012 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2013 yılında UTC

1 Ocak 2014 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2019 yılında Universitario

8 Temmuz 2022 yılında AD Tarma

31 Aralık 2022 yılında Universitario

1 Ocak 2023 yılında AD Tarma

Armando Alfageme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armando Alfageme şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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