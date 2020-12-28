Armando Manzanero kimdir? | Öldü mü? | Armando Manzanero neden öldü?

Meksikalı efsanevi besteci ve şarkıcı Armando Manzanero, Aralık'ta koronavirüs teşhisi koyulması sonrası hastaneye yatırılmıştı.

Yapılan açıklamada Armando Manzanero'nun haftalardır mücadele ettiği koronavirüse yenik düştüğü belirtildi.

KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Ünlü isim, Mexico City'de tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Manzanero'nun hayatını kaybetmesi üzerine bir baş sağlığı mesajı iletti.

Basın toplantısında konuşan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ünlü ismin hayatını kaybetmesine ilişkin "Armando Manzanero, hassas bir adamdı, halkın adamıydı. Bu nedenle onun ölümü karşısında matem tutuyorum" ifadelerini kullandı.

ARMANDO MANZANERO KİMDİR?

Armando Manzanero, 7 Aralık 1935'te Merida, Meksika'da doğmuştur.

Armando Manzanero 600'ü aşkın şarkıda imzası bulunan Manzanero çok üretken bir isimdi. Şarkıları dünya çapında Elvis Presley, Dionne Warwick, Perry Como gibi yıldızlar tarafından yorumlanmıştı.

2001 yılında "Düetler" albümüyle Latin Grammy Ödülü'ne değer görülen Manzanero, 2014'te ise Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazanmıştı. Manzanero, bu onura layık bulunan ilk Meksikalı olarak tarihe geçmişti.

28 Aralık Pazartesi günü hayatını kaybeden Manzanero'nun bedeninin Mexico City'de yakılacağı ve küllerinin memleketi Merida'ya götürüleceği açıklandı.