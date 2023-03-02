Armando Shashoua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando Shashoua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Armando Shashoua kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Armando Shashoua ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Armando Shashoua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando Shashoua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Armando Shashoua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armando Shashoua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armando Shashoua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armando Shashoua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armando Shashoua 31 Ekim 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere,Venezuela uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armando Shashoua Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Armando Shashoua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Armando Shashoua'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Armando Shashoua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armando Shashoua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Armando Shashoua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armando Shashoua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Tottenham U18

1 Temmuz 2019 yılında Tottenham U23

26 Ocak 2020 yılında Atl. Baleares

27 Temmuz 2020 yılında Tottenham U23

17 Ağustos 2020 yılında Atl. Baleares

12 Temmuz 2022 yılında UD Ibiza

25 Ocak 2023 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2023 yılında UD Ibiza

Armando Shashoua kimdir

Armando Shashoua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armando Shashoua şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Armando Shashoua nereli

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