Armani Little kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armani Little Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armani Little adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armani Little Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armani Little 5 Nisan 1997 tarihinde Portsmouth şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Armani George Little şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armani Little Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Armani Little'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Armani Little Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/armanilittle

Armani Little Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armani Little isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armani Little Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armani Little futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Southampton U18

1 Temmuz 2015 yılında Southampton U21

1 Temmuz 2018 yılında Oxford United

17 Ağustos 2018 yılında Woking

8 Aralık 2018 yılında Oxford United

4 Ocak 2019 yılında Woking

31 Mayıs 2019 yılında Oxford United

1 Temmuz 2019 yılında Torquay

1 Temmuz 2022 yılında Forest Green

12 Ocak 2023 yılında AFC Wimbledon

31 Mayıs 2023 yılında Forest Green

Armani Little Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armani Little şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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