Armatür ne demek, TDK'ya göre Armatür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Armatür ne demek? Armatür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi armatür kelimesi. Peki armatür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre armatür nedir, armatür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Armatür kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Armatür kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ARMATÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Armatür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Armatür kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre armatür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım

- Bir mıknatısın iki kutbu arasında kuvvet akımını toplu bir duruma getirmek için bu kutuplar arasına yerleştirilen demir parçası

- Bir kondansatördeki iki iletken yüzeyden her biri

