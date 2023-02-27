Armend Thaqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armend Thaqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armend Thaqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armend Thaqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armend Thaqi 10 Ekim 1992 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armend Thaqi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIFA SPORT yapmaktadır. Armend Thaqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 25 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Armend Thaqi'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Armend Thaqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armend Thaqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armend Thaqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armend Thaqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Prishtina

13 Temmuz 2016 yılında SC Gjilani

1 Temmuz 2018 yılında FC Prishtina

25 Ağustos 2020 yılında FC Ballkani

Armend Thaqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armend Thaqi şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Armend Thaqi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Hajvalia (–2013)

Kosova takımında 7 numaralı formasıyla 13 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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