Armin Bosnjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armin Bosnjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armin Bosnjak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armin Bosnjak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armin Bosnjak 20 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Armin Bošnjak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armin Bosnjak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jezero futbol takımında oynamaktadır. FK Jezero takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Armin Bosnjak'nin FK Jezero ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Armin Bosnjak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armin Bosnjak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armin Bosnjak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armin Bosnjak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında Kulüpsüz

8 Temmuz 2016 yılında FK Iskra

1 Temmuz 2017 yılında Rudar Pljevlja

1 Ocak 2019 yılında Zeta Golubovac

18 Ağustos 2020 yılında FC Ballkani

3 Şubat 2021 yılında Tampines Rovers

24 Ocak 2022 yılında FK Jezero

Armin Bosnjak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armin Bosnjak şuan FK Jezero takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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