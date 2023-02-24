Armin İmamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armin İmamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armin İmamovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armin İmamovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armin İmamovic 17 Şubat 2000 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Armin Imamović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armin İmamovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportiva Futbol yapmaktadır. Armin İmamovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Kakanj takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Armin İmamovic'nin FK Rudar Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Armin İmamovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armin İmamovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armin İmamovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armin İmamovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2014 yılında FK Sarajevo Jgd

1 Temmuz 2015 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2017 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2019 yılında FK Sarajevo

29 Temmuz 2020 yılında FK Olimpik

10 Haziran 2021 yılında FK Sarajevo

31 Ocak 2022 yılında Zvijezda G.

30 Haziran 2022 yılında FK Sarajevo

22 Temmuz 2022 yılında FK Rudar Kakanj

30 Haziran 2023 yılında FK Sarajevo

Armin İmamovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armin İmamovic şuan FK Rudar Kakanj takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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