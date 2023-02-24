Armin Pljevljak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armin Pljevljak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armin Pljevljak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armin Pljevljak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armin Pljevljak 7 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armin Pljevljak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Armin Pljevljak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gorazde futbol takımında oynamaktadır. FK Gorazde takımına - tarihinde katılmıştır. Armin Pljevljak'nin FK Gorazde ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Armin Pljevljak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armin Pljevljak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armin Pljevljak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armin Pljevljak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armin Pljevljak şuan FK Gorazde takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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