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  3. Arminia Bielefeld 1-4 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Arminia Bielefeld 1-4 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 4. hafta maçında Arminia Bielefeld sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Mücadele 4-1 Bayern Münih üstünlüğü ile tamamlandı. Konuk ekip bu sonuçla birlikte 4. haftada 17. golünü atmış oldu.

Arminia Bielefeld 1-4 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Futbolda 2019-2020 sezonu boyunca kazanılabilecek bütün kupaları müzesine kaldıran Bayern Münih, 2020-2021 sezonunda da bu başarısını sürdürmek istiyor. Son olarak Almanya Kupası 1. Tur maçında Almanya'nın alt lig takımlarından Düren Merzenich'i mağlup eden Bavyera ekibi, milli aranın ardından Bundesliga'da Arminia Bielefeld deplasmanına çıkıyor. Ligde, 3 maçta 1 mağlubiyet ve 2 galibiyeti bulunan Münih'in maçın favorisi olduğu oldukça açık. Bielefeld ise bu sezon çıktığı 3 maçta 4 puan toplayarak 10. sırada yerini aldı. Peki, Arminia Bielefeld - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 4. hafta maçında Arminia Bielefeld, kendi evinde Bayern Münih'i ağırlıyor. Futbolseverlerin heyecanla takip edeceği zorlu mücadele bu akşam saat 19.30'da başlama vuruşunu gerçekleştirecek. 

HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Bundesliga'nın Türkiye yayıncısı Saran Grup, Arminia Bielefeld - Bayern Münih maçını da naklen yayınlıyor. Karşılaşmayı bu akşam saat 19.30'da S Sport 2 kanalından naklen izleyebilirsiniz. İki takım arasındaki zorlu mücadele Nesine.com üzerinden de şifresiz izlenebilecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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