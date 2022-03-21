Armonik ne demek, TDK'ya göre Armonik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Armonik ne demek? Armonik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi armonik kelimesi. Peki armonik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre armonik nedir, armonik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARMONİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Armonik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Armonik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre armonik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Armoni ile ilgili olan

- Armonika



ARMONİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Her adım atışında koyu lacivert akordiyon eteği hakikaten bir armonik gibi açılıp kapanıyordu.

