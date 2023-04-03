Arnaud Boukhezer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaud Boukhezer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnaud Boukhezer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arnaud Boukhezer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arnaud Boukhezer 17 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arnaud Boukhezer Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Arnaud Boukhezer'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Arnaud Boukhezer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arnaud Boukhezer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında ACBB
1 Temmuz 2019 yılında Bourges Foot
10 Temmuz 2020 yılında Cergy Pontoise
1 Temmuz 2021 yılında Paris SG B
Arnaud Boukhezer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arnaud Boukhezer şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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