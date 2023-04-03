Arnaud Boukhezer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaud Boukhezer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Arnaud Boukhezer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arnaud Boukhezer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.