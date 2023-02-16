Arnaut Danjuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaut Danjuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arnaut Danjuma kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arnaut Danjuma ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arnaut Danjuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaut Danjuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnaut Danjuma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnaut Danjuma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnaut Danjuma 31 Ocak 1997 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hollanda,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Arnaut Danjuma Adam Groeneveld şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnaut Danjuma Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Panthera Sports yapmaktadır. Arnaut Danjuma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tottenham Hotspur futbol takımında oynamaktadır. Tottenham Hotspur takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arnaut Danjuma'nin Tottenham Hotspur ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnaut Danjuma Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Danjuma

http://www.instagram.com/danjuma/

Arnaut Danjumaboyu ve yaşı kaç

Arnaut Danjuma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnaut Danjuma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 35.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Arnaut Danjuma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnaut Danjuma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında PSV Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında PSV U17

1 Temmuz 2014 yılında PSV U19

1 Temmuz 2016 yılında NEC Nijmegen

1 Temmuz 2018 yılında Club Brugge

1 Ağu 2019 yılında Bournemouth

19 Ağu 2021 yılında Villarreal

25 Ocak 2023 yılında Tottenham

30 Haziran 2023 yılında Villarreal

Arnaut Danjuma kimdir

Arnaut Danjuma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnaut Danjuma şuan Tottenham Hotspur takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RKSV Margriet, TOP Oss (-2008), PSV (2008-2016)

Arnaut Danjuma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda takımında 9 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Arnaut Danjuma nereli

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