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Arnautovic'in menajeri Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın yokluğundan sonra golcü arayışını sürdüren Beşiktaş'ta yeni isimlerle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine yıldız golcü arayışında olan Beşiktaş'ın Marko Arnautovic'in menajerini İstanbul'a davet ettiği öğrenildi.

Arnautovic'in menajeri Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ederken yönetim teknik direktör Sergen Yalçın'ın forvet isteğini yerine getirmek için büyük çaba harcıyor. En az iki golcü istediği bilinen Sergen Yalçın'ın, bu oyuncuların kalitesinin de üst düzey olmasını talep ettiği belirtildi. İlk olarak Dzeko ya da Diego Costa ikilisinden birinin kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş'ın, Arnautovic'in menajerini de görüşme yapmak için İstanbul'a davet ettiği ifade edildi.

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Çin Kulübü Shangai Port’tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi. Burada oyuncu hakkında bilgi alacak olan siyah beyazlı ekibin şartların uygun olması durumunda transferi hemen halletmek istediği ifade edildi.

Öte yandan Arnautovic'in her ne kadar Çin'de yüksek maaş alsa da, diğer adayların ücretinden daha uyguna geleceği, bu yüzden transferine olumlu bakıldığı belirtildi.

Yıldız oyuncu 2021 yılında Shangai Port'ta çıktığı 4 maçta 3 gol attı.

Arnautovic'in menajeri Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

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