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  3. Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı! Yürekleri ağza getirdi!

Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı! Yürekleri ağza getirdi!

Arnavutköy'de dün sokağa çıkma yasağının uygulandığı gece saatlerinde imliği belirsiz kişi ya da kişiler bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) attı. Patlayıcının etkisiyle olay sonrası markette yangın çıktı.

Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı! Yürekleri ağza getirdi!

Dün gece saat 02.00 sıralarında yaşanan olayda Tepealtı sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) atıp kayıplara karıştı.

Olay sonrası markette yangın çıktı. Markette yangın çıktığını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı! Yürekleri ağza getirdi!

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, markette çıkan yangın büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle markette hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile bomba imha uzmanları da incelemelerde bulundu.

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Polis, çevre sakinlerinin de bilgisine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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