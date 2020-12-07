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Arnavutköy'deki taş ocağında göçük: 2 ölü

İstanbul, Arnavutköy'deki bir taş ocağında meydana gelen toprak kaymasında oluşan göçük nedeniyle iki işçi hayatını kaybetti.

Arnavutköy'deki taş ocağında göçük: 2 ölü

Arnavutköy'deki bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle meydana gelen göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Devlet Caddesi'ndeki bir taş ocağında toprak kayması oldu. Toprak kayması sonucu oluşan göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak, ambulansa alınan Nuri D.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi.

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Editör


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