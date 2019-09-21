Arnavutluk'ta korku dolu anlar! Üst üste iki kere sallandı

Arnavutluk bugün iki depremle beşik gibi sallandı. 11 dakika arayla gerçekleşen depremler vatandaşları korkuttu. 5.6 ve 5. 4 şiddetinde gerçekleşen depremlerin derinliği 10 kilometre olarak verildi.

5.6 ve 5.4 ŞİDDETİNDE GERÇEKLEŞTİ

İlk deprem, saat 16.04'te gerçekleşti. 5.6 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, Adriyatik kıyısındaki Durres'e 5 kilometre mesafedeydi. 11 dakika sonra ise, aynı noktada bu kez 5.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin gerçekleştiği noktanın başkent Tiran'a uzaklığı ise, 30 kilometre

SARSINTI DERİNLİĞİ 10 KİLOMETRE

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntıların derinliğini 10 kilometre olarak veriyor. Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise 5.6'lık depremin 10 kilometre, 5.4'ün ise yerin 60 kilometre altında meydana geldiğini duyurdu.