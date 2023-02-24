Arnel Delic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnel Delic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnel Delic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnel Delic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnel Delic 13 Şubat 1992 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Arnel Delić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnel Delic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arnel Delic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Buducnost Banovici futbol takımında oynamaktadır. FK Buducnost Banovici takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arnel Delic'nin FK Buducnost Banovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnel Delic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnel Delic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arnel Delic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnel Delic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FK Buducnost

1 Temmuz 2015 yılında Mladost Kakanj

26 Ocak 2016 yılında FK Rudar Kakanj

1 Temmuz 2017 yılında Zvijezda G.

1 Temmuz 2018 yılında Mladost Kakanj

27 Temmuz 2020 yılında TOSK Tesanj

1 Temmuz 2022 yılında FK Buducnost

Arnel Delic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnel Delic şuan FK Buducnost Banovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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