Arnold Matshazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnold Matshazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnold Matshazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arnold Matshazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arnold Matshazi 2 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere,Zimbabve uyrukludur.Gerçek adı da Arnold Tawanda Matshazi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arnold Matshazi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Raps Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hemel Hempstead Town futbol takımında oynamaktadır. Hemel Hempstead Town takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Arnold Matshazi'nin Hemel Hempstead Town ile sözleşmesi 3 Mart 2023 tarihinde bitmektedir.
Arnold Matshazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arnold Matshazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Blackpool U18
15 Ağustos 2022 yılında Wycombe B
14 Ekim 2022 yılında Slough
3 Ocak 2023 yılında Wycombe B
3 Şubat 2023 yılında Hemel
3 Mart 2023 yılında Wycombe B
Arnold Matshazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arnold Matshazi şuan Hemel Hempstead Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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