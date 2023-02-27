Arnthor Ari Atlason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnthor Ari Atlason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnthor Ari Atlason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnthor Ari Atlason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnthor Ari Atlason 12 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Arnþór Ari Atlason şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnthor Ari Atlason Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Arnthor Ari Atlason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına 21 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Arnthor Ari Atlason'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnthor Ari Atlason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnthor Ari Atlason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arnthor Ari Atlason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnthor Ari Atlason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2010 yılında Thróttur

21 Şubat 2014 yılında Fram Reykjavík

16 Ekim 2014 yılında Thróttur

21 Şubat 2015 yılında Breidablik

21 Şubat 2019 yılında HK Kópavogs

Arnthor Ari Atlason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnthor Ari Atlason şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arnthor Ari Atlason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Throttur Reykjavík

İzlanda U21 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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