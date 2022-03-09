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Aromatik ne demek, TDK'ya göre Aromatik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aromatik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aromatik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aromatik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aromatik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aromatik ne demek, TDK'ya göre Aromatik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aromatik ne demek? Aromatik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aromatik kelimesi. Peki aromatik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aromatik nedir, aromatik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AROMATİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aromatik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Aromatik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aromatik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aromalı

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