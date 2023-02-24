Aron Csongvai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Csongvai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Csongvai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Csongvai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Csongvai 31 Ekim 2000 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Csongvai Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Aron Csongvai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aron Csongvai'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Aron Csongvai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Csongvai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aron Csongvai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Csongvai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Újpest U17

1 Temmuz 2017 yılında Újpest U19

1 Temmuz 2018 yılında Újpest II

8 Ekim 2019 yılında Újpest FC

14 Şubat 2023 yılında Fehérvár

Aron Csongvai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Csongvai şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Aron Csongvai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.