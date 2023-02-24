Aron Dobos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Dobos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Dobos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Dobos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Dobos 8 Haziran 2000 tarihinde Dunaújváros şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Dobos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aron Dobos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aron Dobos'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aron Dobos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Dobos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aron Dobos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Dobos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2014 yılında DPASE U17

1 Temmuz 2016 yılında Dunaújváros

5 Temmuz 2018 yılında Fortuna Sittard

14 Şubat 2020 yılında ETO FC Győr

30 Haziran 2020 yılında Fortuna Sittard

31 Temmuz 2020 yılında Szeged

14 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Aron Dobos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Dobos şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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