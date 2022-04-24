Arp ne demek, TDK'ya göre Arp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arp ne demek? Arp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arp kelimesi. Peki arp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arp nedir, arp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre arp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dik tutularak parmakla çalınan, üç köşeli, telli çalgı

