Arpad Tordai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arpad Tordai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arpad Tordai kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arpad Tordai ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arpad Tordai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arpad Tordai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arpad Tordai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arpad Tordai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arpad Tordai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arpad Tordai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arpad Tordai 11 Mart 1997 tarihinde Târgu Mureș şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Romanya,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Árpád Ors György Tordai şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arpad Tordai Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM SRL yapmaktadır. Arpad Tordai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Arpad Tordai'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arpad Tordai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arpad Tordai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Arpad Tordai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arpad Tordai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Viitorul

17 Temmuz 2018 yılında Petrolul

31 Aralık 2018 yılında FC Viitorul

3 Eylül 2019 yılında U Cluj

1 Şubat 2020 yılında FC Viitorul

15 Ocak 2021 yılında Fehérvár

30 Haziran 2021 yılında FC Viitorul

31 Ağustos 2021 yılında Mezőkövesd

Arpad Tordai kimdir

Arpad Tordai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arpad Tordai şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Arpad Tordai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 18 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Arpad Tordai nereli

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