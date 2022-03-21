Arpçı ne demek, TDK'ya göre Arpçı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arpçı ne demek? Arpçı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arpçı kelimesi. Peki arpçı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arpçı nedir, arpçı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARPÇI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arpçı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre arpçı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Arp çalan kimse

