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Arsa için öz amcasını öldürdü

Ordu'nun Ünye ilçesinde arsa nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı 63 yaşındaki amcasını silahla vurarak öldüren katil zanlısı yeğen jandarmaya teslim oldu.

Arsa için öz amcasını öldürdü

Ordu'nun Ünye ilçesinde amca yeğen arasındaki arazi tartışmasında kan döküldü. 39 yaşındaki yeğen öz amcasını kurşun yağmuruna tuttu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Yüceler Mahallesi'nde müşterek arazileri olan Cengiz D. (39) ile Samsun'da ikamet eden amcası Ali D.(63) sabah saatlerinde bahçede bir araya geldi.

AMCASINA SIKTI

Amca-yeğen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Cengiz D., amcası Ali D.'ye tabancayla ateş etti. Ali D. vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Katil zanlısı yeğen ise jandarmayı arayarak teslim oldu.



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