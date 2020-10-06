Arsenal'in görevine son verdiği maskot Gunnersaurus'a, Sevilla sahip çıktı

Premier Lig'in değerli kulüplerinden Arsenal, pandemi nedeniyle kısıtlamalara gitmiş ve 55 kulüp personelinin görevine son vermişti. Arsenal, son olarak kulübün 27 yıldır maskotu olan Gunnersaurus'un da görevine son verince kendi taraftarından ve dünyanın birçok yerinden futbolseverin tepkisine uğramıştı.

Maskotun görevine son verilmesinin ardından sahip çıkan kulüp, Sevilla oldu. Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Sevilla, Gunnersaurus'u transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpte bir ikon haline gelen Gunnersaurus'un, maçların seyircisiz olarak oynanması nedeniyle maskota ödenen ücreti gereksiz bularak kovulması taraftarların tepkisini çekti.

Gunnersaurus'un görevine maddi sebeplerden dolayı son veren Arsenal, son dönemde forma şansı bulamayan Mesut Özil'e 350 bin pound ödüyor. Topçular, Gunnersaurus'un görevine son verilmesinin ardından Atletico Madrid'den Thomas Partey'i 50 milyon euroya transfer etti.

GUNNERSAURUS'UN ÇIKIŞ HİKAYESİ

1993 yılında Arsenal'in açtığı maskot yarışmasını çizdiği dinazor resmiyle kazanan Peter Lovell isimli taraftar, Gunnersaurus'un yaratıcısı olarak biliniyor. 1993 yılında vizyona giren Jurassic Park filminden esinlendiği düşünülen küçük Peter yıllar içinde sembolleşecek bir maskota böylece hayat veriyor.