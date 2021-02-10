Fenerbahçe'de Erol Bulut'un sallanan koltuğu, yeni teknik direktör iddialarını ortaya çıkardı. Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe için tek adayın Arsene Wenger olduğunu iddia etti. Bunun üzerine sarı-lacivertli taraftarlar Arsene Wenger ismini araştırmaya başladı. Peki, Arsene Wenger kimdir, kaç yaşında ve hangi takımları çalıştırdı? Arsene Wenger başarıları ve maaşı | İşte detaylar...

ARSENE WENGER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

22 Ekim 1949 yılında Fransa'da dünyaya gelen Arsene Wenger, 71 yaşındadır. Eski futbolcu ve teknik direktör olan Wenger, parlak geçmeyen futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe ülkesinin takımlarından Strazburg'da başladı.

1981'de Strazburg genç takımında başlayan teknik direktörlük kariyeri, 1984-1986 arasında Nancy takımının teknik direktörlüğünü yapmasıyla devam etti.

Kariyerinde önemli bir dönüm noktası 1987 yılında AS Monaco FC takımının teknik direktörlüğüne getirilmesi olmuş, 1994-1995 sezonunda görevinden ayrılana kadar bu takımla 1988 yılında Fransa Ligi şampiyonluğu ve 1991 yılında Fransa Kupası'nı kazanmış, 1992 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Otto Rehhagel'in çalıştırdığı SV Werder Bremen ile final oynamıştır.

1995 yılında Japon takımı Grampus Eight takımında görev almış ve Japonya Süper Kupası'nı kazanmıştır.

Kariyerinde ikinci dönüm noktası 1996 yılında Arsenal takımının teknik direktörlüğüne getirilmesi olmuştur. 1996 yılı itibarıyla sürdürdüğü bu görevinde, 1998, 2002 ve 2004 yıllarında üç kez lig şampiyonu olmuş, 1998, 2002, 2003 ve 2014 yıllarında 4 kez FA Cup'ı kazanmış ve 1998, 1999, 2002 ve 2004'te dört FA Community Shield sahibi olmuştur.

Avrupa kupalarında ise 2000 yılında UEFA Kupası'nda Galatasaray ile final oynamış ve penaltılarla kaybetmiştir. 2006 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde FC Barcelona'ya kaybetmiştir.

20 Nisan 2018 tarihinde 2017-18 sezon sonunda Arsenal'dan ayrılacağını duyurdu.

ARSENE WENGER BAŞARILARI VE MAAŞI

Arsene Wenger, teknik direktörlük kariyeri boyunca şu takımlarda çalışmıştır:

1984-1987 AS Nancy

1987-1994 AS Monaco FC

1995-1996 Nagoya Grampus Eight

1996-2018 Arsenal

Kariyerindeki en fazla başarıyı Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de elde eden Wenger, 3 Premier Lig şampiyonluğu, 7 FA Cup şampiyonluğu, 7 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu, 1 Fransa Ligue 1 şampiyonluğu ve 1 Fransa Kupa şampiyonluğu yaşamıştır.

Deneyimli teknik adamın Arsenal'den ayrılmadan önceki maaşı 8 milyon sterlin olarak açıklanmıştı.