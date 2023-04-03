Arseniy Abzalilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arseniy Abzalilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arseniy Abzalilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arseniy Abzalilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arseniy Abzalilov 22 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Абзалилов Арсений Олегович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arseniy Abzalilov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arseniy Abzalilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arseniy Abzalilov'nin FK Rostov II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Arseniy Abzalilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arseniy Abzalilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Akad. Krasnodar
6 Ağustos 2021 yılında Akademia Rostov
1 Temmuz 2022 yılında Rostov II
Arseniy Abzalilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arseniy Abzalilov şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.
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