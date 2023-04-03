Arseniy Abzalilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arseniy Abzalilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Arseniy Abzalilov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arseniy Abzalilov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.