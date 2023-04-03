Arseniy Belov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arseniy Belov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arseniy Belov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arseniy Belov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arseniy Belov 14 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Белов Арсений Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arseniy Belov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arseniy Belov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki II futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arseniy Belov'nin FK Khimki II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arseniy Belov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arseniy Belov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arseniy Belov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arseniy Belov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Khimki II

Arseniy Belov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arseniy Belov şuan FK Khimki II takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

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