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Art Damak Ünsüzü ne demek, TDK'ya göre Art Damak Ünsüzü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Art Damak Ünsüzü kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Art Damak Ünsüzü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Art Damak Ünsüzü nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Art Damak Ünsüzü kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Art Damak Ünsüzü ne demek, TDK'ya göre Art Damak Ünsüzü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Art damak ünsüzü ne demek? Art damak ünsüzü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi art damak ünsüzü kelimesi. Peki art damak ünsüzü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre art damak ünsüzü nedir, art damak ünsüzü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ART DAMAK ÜNSÜZÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Art damak ünsüzü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre art damak ünsüzü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ciğerlerden gelen havanın dil sırtı yardımıyla art damağın çeşitli noktalarında bazen patlayarak, bazen de sızarak oluşturduğu ünsüz: kara, gayrı, yağmur kelimelerindeki k, g, ğ ünsüzleri gibi

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