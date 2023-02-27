Art Hoti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Art Hoti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Art Hoti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Art Hoti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Art Hoti 9 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Art Hoti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Art Hoti, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 12 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Art Hoti'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Temmuz 2026 tarihinde bitmektedir.

Art Hoti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Art Hoti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Art Hoti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Art Hoti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Kasım 2021 yılında FC Llapi

Art Hoti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Art Hoti şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KF Podujeva (-2018), KF Llapi U17 (2018, 2019, 2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.