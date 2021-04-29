Artan fiyatlara rağmen vatandaşlar pazara akın etti

19.00'da başlayacak olan tam kapanma öncesi kurulan Manyas ilçe halk pazarında aşırı bir yoğunluk gözlenirken, bazı pazar tezgahlarındaki ürünler erken saatte tükendi. Bu arada pazar tezgahlarındaki özellikle patlıcan, kabak, salatalık, çilek, muz gibi ürünlerin fiyatları geçtiğimiz haftalara oranla kilosunda 4-6 liraya varan artışların olduğu gözlendi. Pazarcı esnafı haldeki fiyatların çok yükseldiğini, hatta çoğu komisyoncunun mal vermek istemediğini öne sürerek, etiketteki artışın sebebinin haldeki komisyonculardan kaynaklandığını söylediler. Pazarcı esnafından Yaşar Kuvan, "Geçen hafta salatalık halde 3-3.5 lira iken bu hafta 7.5 lira, domates 4-4.5 lira iken bu hafta 6.5-7 lira, Mersin'deki halde çıtır salata 3.5 lira, Bursa'daki halde ise 7 lira, 7.5 lira, bunu alan esnaf kilosuna 1-2 lira kârınla satması lazım, kazancımız aynı, olan esnafa ve vatandaşa oluyor. Yazık günah yani" dedi.

Vatandaşlar da karşılaştıkları fiyatlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezlerken, bir başka pazarcı esnafı Ülkü Yüce ise fiyatların yüksekliğinin tam kapanmaya bağlı olarak komisyoncular tarafından suni bir yükseliş olarak değerlendirdi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI