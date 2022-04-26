Artan yağ fiyatlarına yeni çözüm! 18 bin ton ayçiçek yağı ithal edilecek

Ayçiçek yağına gelen zamlardan sonra Toprak Mahsulleri Ofisi, yeni bir çözüm ürettiğini açıkladı. TMO 18.000 ton ham ayçiçek yağı ithalatı için uluslararası ihale açtığını duyurdu. Avrupalı ticaret kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan'a kadar tekliflerin alınacağı duyuruldu.

SAVAŞ SONRASI FİYATLAR ARTTI

Rusya- Ukrayna savaşının devam etmesiyle birlikte ayçiçek yağı fiyatlarında büyük bir artış görülmüştü. Dünya gazetesinde yer alan habere göre, ihalede ürünün 16 Mayıs ile 16 Haziran arasında Tekirdağ ve Mersin limanlarına teslim edilmesi istendiği belirtildi. İhaleye katılanlar daha önce Mersin limanı depolarına getirdikleri ayçiçek yağını satmak için de teklif verebilecekler.

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