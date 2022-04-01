Rusya'dan ayçiçek yağı kararı! İhracata kısıtlama kararı getirildi! Olan Türkiye'ye olacak: "Kota, yağ fiyatını artırır"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bu iki ülkeden ayçiçek yağı ithalatı yapan Türkiye'yi de etkiledi. Ayçiçek yağlarının azaldığı yönündeki haberler sonrası vatandaşlar, marketlerde uzun kuyruklar oluşturarak yağ alma yarışına girmiş, Rusya'daki gemilerin Türkiye'ye gelmesi sonucu fiyatlar azalmıştı. Ancak Rusya Tarım Bakanlığının aldığı son karar Türkiye'yi ve birçok ülkeyi etkileyebilir.

RUS ÜRÜNLERİNE OLAN İLGİ ARTTI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ayçiçek yağı ve ayçiçeği çekirdeğine yönelik küresel talebin arttığına işaret edilerek Rus menşeli ürünlere olan ilginin arttığı kaydedildi.

1,5 MİLYON TON AYÇİÇEK YAĞI İHRAÇ EDİLEBİLECEK

Açıklamada, "İç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan'dan itibaren 31 Ağustos'a kadar ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirilmiştir. Kota miktarı 1,5 milyon ton olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

ALİ EKBER YILDIRIM: KOTA YAĞ FİYATINI ARTIRIR

Açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren de ayçiçeği çekirdeği ve kanola ihracatının geçici olarak yasaklandığı belirtildi.

Söz konusu karara ilişkin olan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım," Rusya, 15 Nisan- 31 Ağustos tarihleri arasında ayçiçeği yağı ihracatına kota getirdi. 15 Nisan- 31 Ağustos dönemi toplamda en çok 1.5 milyon ton ihracat yapılacak. Rusya ve Ukrayna dünyanın en fazla ayçiçeği yağı ihraç eden iki ülkesi. Kota, yağ fiyatını artırır." ifadelerini kullandı.

Rusya’dan ayçiçeği yağı ihracatına kota



- Rusya, 15 Nisan- 31 Ağustos tarihleri arasında ayçiçeği yağı ihracatına kota getirdi



- Aylık en çok 1.5 milyon ton ihracat yapılacak



- Rusya ve Ukrayna dünyanın en fazla ayçiçeği yağı ihraç eden iki ülkesi. Kota, yağ fiyatını artırır — Ali Ekber Yıldırım (@tarimyazari) April 1, 2022

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