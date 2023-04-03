Artem Bykovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Bykovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Bykovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Bykovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Bykovskiy 15 Haziran 2004 tarihinde Voronezh şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Быковский Артем Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Bykovskiy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Artem Bykovskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Artem Bykovskiy'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artem Bykovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Bykovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Bykovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Bykovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2021 yılında Spartak II

Artem Bykovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Bykovskiy şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Artem Bykovskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 22 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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