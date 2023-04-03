Artem Komarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Komarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Komarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Komarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Komarov 6 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Комаров Артем Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Komarov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Komarov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Komarov'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Komarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Komarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Komarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Komarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2021 yılında Ural II

1 Temmuz 2022 yılında Ural 2

Artem Komarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Komarov şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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