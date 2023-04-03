Artem Kulikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Kulikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Kulikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Kulikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Kulikov 26 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Куликов Артём Константинович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Kulikov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Kulikov'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Kulikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Kulikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Artem Kulikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Kulikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Ural II

1 Temmuz 2022 yılında Ural 2

Artem Kulikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Kulikov şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

DYuSSh Ural Ekaterinburg (2016-2018), UrFA (2018-2020).

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.