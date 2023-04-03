Artem Yuran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Yuran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Yuran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Yuran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Yuran 24 Haziran 1997 tarihinde Düsseldorf şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Юран Артём Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Yuran Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Yuran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Yuran'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Yuran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Yuran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Yuran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Yuran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında Zorkiy

13 Şubat 2020 yılında Khimki 2

1 Eylül 2020 yılında Dinamo Riga

18 Şubat 2021 yılında Noah Jurmala

1 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

8 Temmuz 2021 yılında Rotor 2

22 Şubat 2022 yılında Khimki 2

Artem Yuran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Yuran şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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