Artemiy Gunko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artemiy Gunko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artemiy Gunko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Artemiy Gunko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Artemiy Gunko 6 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гунько Артемий Дмитриевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Artemiy Gunko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artemiy Gunko, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artemiy Gunko'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Artemiy Gunko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Artemiy Gunko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Akademia FCSM
1 Temmuz 2022 yılında Spartak II
Artemiy Gunko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Artemiy Gunko şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.
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