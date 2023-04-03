Arthur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arthur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arthur 4 Eylül 2005 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Arthur Gabriel Santana Marcolino şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arthur Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arthur, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arthur'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 24 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.
Arthur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arthur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Palmeiras U20
Arthur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arthur şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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