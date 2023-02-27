Artjoms Puzirevskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artjoms Puzirevskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artjoms Puzirevskis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artjoms Puzirevskis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artjoms Puzirevskis 11 Ocak 2003 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artjoms Puzirevskis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M³ Sport & Business Consulting yapmaktadır. Artjoms Puzirevskis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metta futbol takımında oynamaktadır. FK Metta takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Artjoms Puzirevskis'nin FK Metta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artjoms Puzirevskis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artjoms Puzirevskis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artjoms Puzirevskis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artjoms Puzirevskis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FS Metta II

1 Ocak 2021 yılında Metta

Artjoms Puzirevskis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artjoms Puzirevskis şuan FK Metta takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Artjoms Puzirevskis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U19 takımında 21 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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