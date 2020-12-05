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  3. Artuklu'da Kaçak elektrik kullanan çiftçi yakayı ele verdi

Artuklu'da Kaçak elektrik kullanan çiftçi yakayı ele verdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), enerji hatlarında kaçak hat çekerek arazisini sulayan kişinin yöntemini deşifre etti.

Artuklu'da Kaçak elektrik kullanan çiftçi yakayı ele verdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), enerji hatlarında kaçak hat çekerek arazisini sulayan kişinin yöntemini deşifre etti.

MARSU, enerji hatlarındaki kaçak kullanımı tespit etmek amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Artuklu ilçesi Çukuryurt Mahallesinde ikamet eden F.B.'nin sondaj kuyusunun trafosundan izinsiz olarak elektrik kullandığını tespit etti. F.B.'nin kaçak olarak kullandığı elektrik enerjisini arazi sulamada kullandığı belirlendi. Kurumu binlerce lira zarara uğratan F.B.'ye, geriye dönük izinsiz kullandığı enerjisi hesaplanarak kullandığı enerji bedeli tahakkuk ettirilip, faturasının gönderileceği belirtildi.

MARSU'ya bağlı ekipler, kuruma bağlı elektrik enerjisini izinsiz olarak kullananlara yönelik çalışmalarına devam ediyor.



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