Artur Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Horvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Horvath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Horvath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Horvath 2 Ekim 2003 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Horvath Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EM Sports Consulting yapmaktadır. Artur Horvath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Horvath'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Artur Horvath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Horvath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Horvath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Horvath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2017 yılında Vasas Alt.

22 Ağustos 2018 yılında MTK Budapest Alt

1 Temmuz 2019 yılında MTK U17

1 Temmuz 2020 yılında MTK U19

1 Temmuz 2021 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2022 yılında MTK Budapest

Artur Horvath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Horvath şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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