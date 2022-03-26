Artur isminin anlamı nedir, Artur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Artur isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Artur ismi ne demek, Artur ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Artur isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Artur İsminin anlamı nedir? TDK Artur anlamı:

Artur ismi Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup, halk arasında Cazibeli, İşveli, çekici,fettan olarak bilinmektedir.

Artur İsmi Kuranda geçiyor mu?

Artur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Artur isminin kökeni:

Artur ismi Farsça - Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 395 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Artur isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Artur isminin rengi:

Bordo

Artur ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Artur isminin Harf Analizi Nedir ?

Artur ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

T : Hayalperest, tembel,

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

Artur isminin Numerolojisi Kaçtır?

Artur ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

R : 21

T : 24

U : 25

R : 21

= 92 – Artur İsminin Numeroloji Toplamı 92’dir.

Artur isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Artur ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Artur isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1 R: 9 T: 2 U: 3 R: 9 = 24

2 + 4 = 6 Kader sayısıdır

Artur isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!