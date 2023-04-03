Artur Maksetsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Maksetsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Maksetsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Maksetsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Maksetsov 19 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Максецов Артур Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Maksetsov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gold Star yapmaktadır. Artur Maksetsov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Artur Maksetsov'nin FK Rostov II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artur Maksetsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Maksetsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Maksetsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Maksetsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Rostov II

Artur Maksetsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Maksetsov şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Artur Maksetsov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 28 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 21 numaralı formasıyla 28 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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