Arturo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arturo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arturo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arturo Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arturo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arturo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arturo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arturo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arturo Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arturo Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arturo Rodriguez 30 Nisan 1989 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Arturo Juan Rodríguez Pérez-Reverte şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arturo Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Promotions (Scotland) Ltd. yapmaktadır. Arturo Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arturo Rodriguez'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Arturo Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arturo Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Arturo Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arturo Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında CD Bala Azul

1 Temmuz 2009 yılında Cartag.-La Unión

1 Temmuz 2011 yılında Caravaca CF

1 Temmuz 2012 yılında Getafe CF B

15 Temmuz 2013 yılında La Roda CF

1 Ocak 2014 yılında Córdoba CF

15 Temmuz 2014 yılında Alcorcón

7 Ocak 2015 yılında Córdoba CF

8 Ocak 2015 yılında Llagostera

30 Haziran 2015 yılında Córdoba CF

21 Ocak 2016 yılında Dundee FC

16 Mayıs 2016 yılında Córdoba CF

7 Temmuz 2016 yılında FC Cartagena

25 Temmuz 2017 yılında UCAM Murcia

31 Ocak 2018 yılında CE Sabadell

11 Temmuz 2019 yılında Atl. Baleares

17 Ağustos 2020 yılında UD Sanse

31 Ocak 2023 yılında Dep. La Coruña

Arturo Rodriguez kimdir

Arturo Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arturo Rodriguez şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Desconocido: Dolorense Juvenil

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Arturo Rodriguez nereli

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