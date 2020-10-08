Artvin - Hopa'da bir köye daha karantina şoku

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Subaşı köyü Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 gün süreyle karantina altına alındı.

Hopa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda Subaşı köyünün tamamının 15 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Karantinaya alınan bölgede sosyal mesafe kuralı çerçevesinde kamu, özel ve umuma açık her türlü yerde en fazla ikişerli kalabalıkların olmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtilirken, aksi durumun kolluk birimlerince tespiti durumunda cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Subaşı Köyü muhtar ve azalarının köy ile ilgili alınan kararların uygulanmasında sorumlu kılınarak görevlendirildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hopa ilçe merkezi ve çevre yerleşim birimlerinde Subaşı Köyüne gidiş - geliş tüm yollarda kontrolün kolluk birimlerince sağlanmasına ve yol kontrol noktalarının oluşturulmasına, Kaymakamlığımızca gerekli görülen yolları geçici olarak trafiğe kapatılacak. Hopa ilçesinde köyler arası geçişin, cenaze, taziye, komşuluk ilişkileri vb. her türlü ziyaret dâhil ikinci bir karara kadar yasaklandı. Subaşı Köyünde oturup ilçe merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına uyması esastır. Söz konusu kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Hopa Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe Kaymakamlığından izin almalarına, görevi münasebetiyle görevine devam etmesi gereken memurların kurum amirinin teklifi ve Kaymakamlık makamının onayı ile istisna tutulmasına karar verildi" denildi.

Öte yandan köyde çay toplama faaliyeti devam ettiğinden çay alım yerinden yaş çayı alacak olan firmanın araç ve personelinin durumu bir gün öncesinden kolluk kuvvetine bildirmesi koşuluyla köye giriş çıkış yapabileceği belirtildi.